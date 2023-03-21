Фото: ФК «Амкар Пермь» / ВКонтакте

Пермский «Амкар» на сборах в Лоо провел очередной контрольный матч. «Красно-черные» встретились с московским «Чертаново» и победили со счетом 3:1 (2:1). В составах команд отличились: у «Амкара» - Морозов, Тюкалов и Уридия; «Чертаново» - Савельев.

Как отметил главный тренер ФК «Амкар Пермь» Рустем Хузин, прошедший матч против «Чертаново» получился очень хороший. Больше всего наставник пермяков остался доволен первым таймом, в котором его подопечные нанесли девять ударов по воротам соперника.

«По итогу матча видно, что ребята восстанавливают свои физические кондиции, появилось больше силы в ногах, стали больше проводить скоростных атак. К сезону должны подойти во всеоружии», - говорит Рустем Хузин.

До завершения программы тренировочных сборов в Лоо «Амкар» проведет еще два контрольных матча против «Оренбурга-2» и молодежного состава «Волгаря». В Пермь «красно-черные» отправятся 27 марта.

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