На СВО погиб 26-летний военнослужащий из Пермского края

Фото: ВКонтакте/Румия Мингазеева

В ходе спецоперации на Украине 6 марта погиб 26-летний Алексей Япрынцев. Он жил в Соликамске.

О гибели бойца в соцсетях сообщила его одноклассница. Информацию подтвердили в военном комиссариате Пермского края. Прощание с Алексеем Япрынцевым состоится 23 марта в 11:00 в соликамском ЦРТДиЮ «Звёздный».

Ранее мы сообщали, что на СВО погиб 27-летний Михаил Чугаев из Кудымкарского округа. Он был водителем-оператором гаубичного взвода. Получил тяжелое ранение при выполнении боевой задачи и не смог оправиться.

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