В ходе спецоперации погиб 27-летний житель Прикамья

Фото: администрация Кудымкаркого муниципального округа

В ходе спецоперации на Украине погиб 27-летний Михаил Чугаев. Об этом сообщили в администрации Кудымкаркого муниципального округа.

Михаил Чугаев окончил Профессиональное училище №5 в Юсьве и получил профессию тракториста. С 2014 по 2015 годы проходил срочную военную службу — сначала в Забайкалье в танковых войсках, затем в Ставропольском крае механиком-водителем танка Т-72Б. В последние годы трудился в сфере деревообрабатывающей промышленности.

Мобилизовали Михаила Чугаева 29 сентября прошлого года. Он был водителем-оператором гаубичного взвода. Был тяжело ранен при выполнении боевой задачи 9 марта. Сердце бойца перестало биться 10 марта.

Прощание с Михаилом Чугаевым состоится 21 марта с 11:30 до 12:30 в здании Алековского сельского клуба в деревне Алекова Кудымкарского округа.

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