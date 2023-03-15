Фото: ФК «Сатурн» Раменское / ВКонтакте

Пермский «Амкар» провел третий контрольный матч в рамках тренировочного сбора в Лоо. Соперником «красно-четных» стал «Сатурн» из Раменского. Пермяки уступили со счетом 0:2 (0:0). Голы забили Симбаев (63) и Предеус (87).

Как отметил главный тренер ФК «Амкар Пермь» Рустем Хузин, не смотря на проигрыш, он остался доволен командной игрой своих подопечных.

«К первому пропущенному голу привел выполненный соперником угловой. Во втором случае проморгали выход один на один с нашим вратарем. Будем разбираться, на то это и сборы. Конечно, какой-то осадок от проигрыша остался. Надо было реализовывать свои многочисленные моменты при нашем полном доминировании во время матча. В целом игрой доволен, результатом – нет», - подвел небольшой итого состоявшейся встречи наставник пермских футболистов.

Кстати, в матче против «Амкара» вышел полузащитник «Сатурна» Евгений Наседкин ,который в сезоне 2019-2020 годов защищал честь пермской «Звезды».

В следующем контрольном матче на сборах в Лоо «Амкар» встретится 20 марта с «Чертаново» (0+).

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