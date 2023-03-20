Молодой пермяк выпал с 12-го этажа высотки в центре Перми

Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ

Молодой мужчина выпал с уровня 12-го этажа высотки по улице Борчанинова в центре Перми. В результате падения пермяк разбился насмерть. Об этом «КП»-Пермь» рассказали очевидцы события.

В пресс-службе краевой полиции факт смерти мужчины подтвердили. Но причина падения пока неизвестна. По одной из версий, у него закружилась голова.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пятницу, 17 марта школьник упал с 25-го этажа здания ЖК "Грибоедовский".

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru