В Перми с 25 этажа упал школьник

Страшное ЧП произошло в Мотовилихе, в ЖК Грибоедовский.
Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
- Это шок, меня аж холодом обдало, - говорят очевидцы страшного ЧП, случившегося вечером в пятницу, 17 марта в ЖК Грибоедовский.
Около 19.20 вечера в доме по улице Уинской, 33 с огромной высоты упал и разбился школьник. Приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть мальчика.
- Ему на вид было лет 12, - рассказали «Комсомольской правде» шокированные очевидцы. – Он был в повседневной одежде: брюках, кофте и уличных ботинках. Ощущение, что он просто вернулся с улицы, снял куртку, но в домашнюю одежду не переоделся.
Судя по всему, ребенок выпал с 25 этажа общей межэтажной лоджии и упал между двумя припаркованными во дворе автомобилями. Громкий хлопок услышали сразу несколько человек.
У одного из владельцев авто сработала сигнализация, и он вышел посмотреть, что случилось. Около своей машины водитель обнаружил тело бездыханного ребенка.
На место ЧП в настоящий момент приехали сотрудники полиции.
- Следственная группа только выехала, комментарии будут позже, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Жители высотки предполагают, что ребенок выпал с 25 этажа, там, на балконе, обнаружили потом его вещи, но насколько эта версия верна, будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.
- Ни родителей, ни каких-либо родственников погибшего школьника пока на месте ЧП нет, - пояснили жители дома, где произошла страшная трагедия.
- Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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