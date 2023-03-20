В Перми проект строительства аквапарка может получить статус приоритетного

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Компания «Востоксвязь», которая является инвестором строительства аквапарка в Перми, планирует подать заявление на присвоение этому проекту статуса приоритетного.

Как сообщает Business class со ссылкой на министра экономического развития и инвестиций Эдуарда Соснина, статус проекта может измениться в этом году. Сейчас министерство и инвестор вместе структурируют заявку. Также ведется проектирование аквапарка.

Напомним, что в конце декабря прошлого года зарегистрировали компанию «АкваПермь», учредителями которой являются ООО «Востоксвязь» и Фонд развития Пермского края. Она занимается проектом аквапарка. Завершение проектирования запланировано на конец 2023 года, а открытие для посетителей — на 2026 год.

Аквапарк появится в Кировском районе по улице Калинина, 50. Он будет всесезонным. Там появится не только сам аквапарк с бассейнами и водными горками, но и термальная зона, СПА, отель и торговый центр.

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