В 2023 году завершится проектирование пермского аквапарка

Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Прикамье 28 декабря зарегистрировали компанию «АкваПермь», учредителями которой являются ООО «Востоксвязь» и Фонд развития Пермского края. Она займется проектом аквапарка. Об этом сообщает Business class.
Компания «АкваПермь» займется подготовкой всей необходимой документации для строительства аквапарка. Его проектирование планируется завершить в декабре 2023 года. Открыть аквапарк для посетителей намерены в 2026 году.
Аквапарк появится в Кировском районе по улице Калинина, 50. Он будет всесезонным. Там появится не только сам аквапарк с бассейнами и водными горками, но и терминальная зона, СПА, отель и торговый центр.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65