В 2023 году завершится проектирование пермского аквапарка

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Прикамье 28 декабря зарегистрировали компанию «АкваПермь», учредителями которой являются ООО «Востоксвязь» и Фонд развития Пермского края. Она займется проектом аквапарка. Об этом сообщает Business class.

Компания «АкваПермь» займется подготовкой всей необходимой документации для строительства аквапарка. Его проектирование планируется завершить в декабре 2023 года. Открыть аквапарк для посетителей намерены в 2026 году.

Аквапарк появится в Кировском районе по улице Калинина, 50. Он будет всесезонным. Там появится не только сам аквапарк с бассейнами и водными горками, но и терминальная зона, СПА, отель и торговый центр.

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