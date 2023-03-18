В Перми нашли юношу, который ушел с работы и пропал

Молодой человек найден спустя три недели. Фото: архив "КП"

В Перми окончены поиски 21-летнего Сергея Завайских. Его искали почти три недели. Об этом сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой. Молодой человек пропал еще 1 марта. Вышел с работы в 21:40 в Тополевом переулке. 18 марта волонтеры сообщили, что молодой человек найден, жив.

Кстати, также сегодня мы рассказывали, что в Соликамске окончены поиски 46-летнего Дмитрия Меновщикова. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59». Мужчину искали с 10 марта, он ушел с улицы Калийная в Соликамске и исчез. 18 марта волонтеры сообщили, что Дмитрий нашелся, жив.

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