В Пермском крае окончены поиски мужчины, пропавшего неделю назад

Пропавший мужчина найден, жив. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае окончены поиски 46-летнего Дмитрия Меновщикова. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59». Мужчину искали с 10 марта, он ушел с улицы Калийная в Соликамске и исчез. 18 марта волонтеры сообщили, что Дмитрий нашелся, жив. Репосты о его поисках больше не актуальны.

Кстати, окончены поиски и 17-летнего подростка. Напомним, юноша пропал еще 27 февраля. В то утро он выехал в школу на автобусе из Березников в Пермь, но в учебном заведении так и не появился. На следующий день он попал на камеры видеонаблюдения в ТЦ «Семь пятниц» на автовокзале, несколько раз он снимал небольшую сумму денег. Спустя почти три недели его нашли далеко от дома.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65