В Пермском крае окончены поиски пропавшего три недели назад 17-летнего юноши

Фото: КП-Пермь/архив семьи пропавшего

Волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» сообщили, что пропавшего в конце февраля 17-летнего подростка нашли живым.

Напомним, юноша пропал еще 27 февраля. В то утро он выехал в школу на автобусе из Березников в Пермь, но в учебном заведении так и не появился. На следующий день он попал на камеры видеонаблюдения в ТЦ «Семь пятниц» на автовокзале, несколько раз он снимал небольшую сумму денег, и с тех пор никакой информации о нем не было. Настораживала одна деталь: за день до исчезновения юноша подошел к своему отцу и спросил, где его биологический родители (в возрасте двух лет школьника усыновили, об этом и о том, как пропали его родители, мы подробно писали в нашем материале). Приемный отец парня ответил, что его родители исчезли в 2007 году и с тех пор считаются пропавшими без вести.

К счастью, спустя почти три недели поисков парня нашли живым, он оказался в Воткинске.

- Во время поисков мы узнали, что он решил попутешествовать по России, - рассказывают волонтеры «ПрикамьеПоиск». - Мы тут же сделали рассылку по всей стране, и это сработало! Ориентировку увидела работница придорожного кафе в окрестностях Воткинска, куда юноша зашел перекусить. Девушка тут же связалась с полицией и с нами. Я позвонила своим друзьям-волонтерам из Воткинска и они моментально приехали. Благодаря оперативности, мальчишку удалось застать в кафе. Его передали сотрудникам полиции, а после привезли в Березники. Сейчас он с мамой.

Во время поиcков волонтеры узнали, что парня подвозил случайный водитель, а также на несколько дней приютила у себя незнакомая женщина. В связи с этим волонтеры обращаются ко всем взрослым:

- Если вы видите, что перед вами несовершеннолетний мальчик и чувствуете, что с ним могло произойти что-то неладное, перстрахуйтесь - позвоните в полицию. Это может спасти подростка от беды, а родителей избавит от бессонных ночей и седых волос, - призывают волонтеры.