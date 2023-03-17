17 марта в Перми был зафиксирован температурный рекорд

Столбик термометра поднялся в Перми до +9,2 градусов.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Во второй теплый мартовский день в Перми был зафиксирован температурный рекорд для 17 марта.
- Максимальная температура воздуха составила +9,2 градуса, что на 0,9 градусов выше прежнего максимума дня, отмеченного в 2013 году, - сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. - Кроме того, рекорд тепла был установлен и в Бисере, где столбик термометра поднялся до +7,6 градусов, а предыдущий максимум составлял +7,1.
В Кунгуре температура поднялась до +9,7, в Ножовке до +9,4, в Осе до +9,1, в Чайковском +9,5.
На этом весеннее тепло, увы, пока заканчивается. На Пермь медленно движется холодный фронт и зона осадков, которые доберутся до нас уже этой ночью.
Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты МЧС предупредили пермяков о сильных осадках и гололедице в Прикамье 18 марта. Также на дорогах будет образовываться снежный накат.
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