МЧС предупреждает о сильных осадках и гололедице в Прикамье 18 марта

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ближайшие сутки на территории Пермского края вновь ожидаются неблагоприятные погодные явления, предупреждают в региональном Управлении МЧС. По данным ЦГМС, в субботу, 18 марта, местами в Прикамье пройдут сильные осадки (мокрый снег, снег). На дорогах образуется гололедица и снежный накат.

В связи с этим возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш. Жителям Прикамья рекомендуют быть более осторожными во время непогоды, а также не находиться рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и не парковать машины возле них. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров и торможений.

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