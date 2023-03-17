В Прикамье нашли погибшей женщину, пропавшую накануне Нового года

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В Пермском крае завершились поиски 42-летней женщины. Она ушла из СНТ в поселке Химки еще 28 декабря и с тех пор перестала выходить на связь.

Поиски продолжались около 2,5 месяцев. К ним подключились волонтеры. В поисковом отряде «Прикамье Поиск» сообщили, что недавно женщину нашли погибшей. Подробности случившегося не сообщаются.

«Приносим соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

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