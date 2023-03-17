В Перми полностью расселили разваливающийся дом по улице Куйбышева

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми из аварийной пятиэтажки по улице Куйбышева, 143 выехали все жильцы. Об этом сообщили в горадминистрации.

Сейчас ведется работа по предоставлению выплат для покупки нового жилья. От собственников 201 квартиры принято 172 пакета документов. На сегодняшний день деньги получили собственники 60 квартир.

Режим ЧС в отношении дома ввели с 1 марта. Там появляется все больше трещин, из-за чего есть риск внезапного обрушения несущих конструкций здания. «На сегодняшний день в доме по улице Куйбышева, 143 жителей нет. Поэтому спасатели завершают круглосуточное дежурство и переходят в штатный режим работы. Охрана опустевшего дома будет осуществляться силами частного охранного предприятия», — рассказал директор Пермской городской службы спасения Олег Лобанов.

Людей переселили в гостиницы и в маневренный фонд.

Напомним, что дом был построен в 1957 году. Аварийным его признали в 2019. С этим решением жильцы не согласились и инициировали судебные разбирательства. Они пытались добиться ремонта дома. В итоге аварийное здание не вошло в действующие программы расселения.

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