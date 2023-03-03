В Перми ищут грузовики для экстренного расселения аварийного дома на Куйбышева

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жильцам аварийной пятиэтажки по улице Куйбышева, 143 нужна помощь с перевозкой вещей. Требуются малотоннажные автомобили и автомобили с прицепами для крупногабаритного груза. Об этом сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой.

По последним данным, дом может разрушиться в любой момент. Тех, кто может помочь, просят звонить по телефонам +7 (922) 354-41-52 и +7 (922) 354-41-57.

В отношении аварийного дома введен режим ЧС. В стенах там множество трещин, а кирпичная кладка рушится. Дефекты снижают несущую способность здания. Его износ сейчас составляет 88%.

Людей начали экстренно переселять из опасного для жизни дома в гостиницы и муниципальный маневренный фонд. С собой они забрали только самое необходимое. Оставшиеся вещи находятся под охраной.

Дом был построен в 1957 году. Аварийным его признали в 2019. С этим решением жильцы не согласились и инициировали судебные разбирательства. Они пытались добиться ремонта дома. В итоге аварийное здание не вошло в действующие программы расселения.

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