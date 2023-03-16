В Перми изъяли оставшееся имущество местного отделения «Мемориала»*

Полиция. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По сообщению издания «Бизнес Класс», одного из активистов пермского отделения «Мемориала»* (организация объявлена в России иностранным агентом и ликвидирована в 2022 году по решению Верховного Суда РФ) отвезли в Центр по противодействию экстремизму, где расспрашивали о бывшем руководителе организации и об архиве организации в Перми. В камере предварительного заключения он провел двое суток. После чего был доставлен в суд, где получил штраф за невыполнение законных требований сотрудников полиции.

Оперативники вынесли из квартиры бывшего активиста имущество ликвидированной организации, которое там хранилось. В том числе изъяли книги, документы, материалы передвижных выставок, а также компьютер, телефоны, флешки, сим-карты.

Аналогичные мероприятия сотрудники ГУ МВД провели в офисе «Центра исторической памяти» и по адресу проживания председателя организации Александра Чернышова. Он также был задержан и допрошен.

Отмечается, что силовики не представили никаких постановлений о проведении указанных действий и не выдали активистам копий протоколов.

*Организация объявлена в РФ иностранным агентом и ликвидирована.

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