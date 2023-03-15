В Перми нашли мертвым пропавшего в середине декабря мужчину

Вячеслав Головня. Фото: поисковой отряд "ПрикамьеПоиск"

Сегодня, 15 марта, волонтеры поискового отряда "ПрикамьеПоиск" сообщили, что пропавшего в середине декабря Вячеслава Головню нашли погибшим.

Напомним, 40-летний Вячеслав пропал еще 14 декабря 2022 года. Вечером он вышел из дома в Кировском районе и бесследно исчез. Все это время его искали волонтеры и полицейские, но, к несчастью, поиски закончились трагедий.

Что произошло с мужчиной, волонтеры не сообщают, но, как рассказал "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией, смерть мужчины не носит криминальный характер. Предварительно, Вячеслав добровольно ушел из жизни. Однако точную причину смерти установит экспертиза.

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