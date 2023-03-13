Сперва без вести пропали родители, а потом исчез и сын: в Пермском крае ищут 17-летнего юношу

Фото: КП-Пермь/архив семьи пропавшего

В Пермском крае пропал 17-летний Илья Чечушков. Утром 27 февраля он выехал в школу на автобусе из Березников в Пермь, но в учебном заведении так и не появился. На следующий день Илья попал на камеры видеонаблюдения в одном из ТЦ, и с тех пор никакой информации о его местонахождении нет. Сейчас поисками парня занимаются волонтеры трех поисковых отрядов и полицейские. Мы поговорили с приемным отцом Ильи Дмитрием и узнали подробности исчезновения.

Нет вестей уже больше двух недель

- У Ильи с детства были проблемы со зрением, поэтому с третьего класса он учится в школе для слабовидящих и слепых в Перми, - рассказывает Дмитрий. - Раньше в школу его возил я, а когда он повзрослел, стал ездить сам. По будням он живет в общежитии при школе, а по выходным приезжает в Березники.

По словам Дмитрия, утром 27 февраля Илья вышел из его квартиры и пошел на остановку. В автобус парень сел около 5.30, о чем по телефону сказал отцу. Когда Илья не появился в школе, учительница позвонила его маме, та рассказала обо всем Дмитрию, и мужчина тут же обратился в полицию.

- Мы написали заявления в Березниках и Перми, а также обратились к волонтерам, - продолжает Дмитрий. - Они посмотрели камеру наблюдения в автобусе и убедились, что Илья действительно доехал до пермского автовокзала. На следующий день он попал на камеры наблюдения в ТЦ «Семь пятниц» - несколько раз он снимал небольшие суммы с банковской карты. С тех пор никаких известий. Правда, сегодня волонтеры позвонили и сказали, что видели похожего мальчика на одной из пермских трасс, сегодня вечером мы с бывшей супругой поедем туда.

Где мои биологические родители?

Дмитрий не родной отец Илье, его биологические родители пропали без вести и Дмитрий со своей супругой усыновили его.

- Моя бывшая жена - двоюродная тетя Ильи. Через какое-то время после исчезновения его родителей, она спросила, не против ли я его принять. Я с радостью согласился. И с двух лет воспитываю его и отношусь, как к родному сыну. Он в свою очередь меня и супругу называет мамой и папой. Так сложилось, что с супругой мы расстались несколько лет назад, но продолжаем общаться. Илья знает, что мы не его биологические родители, но об этом мы никогда не говорили, а за день до исчезновения он подошел ко мне и спросил: «Где мои биологические родители? Где они похоронены? Где их могилы?». Я ответил, что не знаю, что они давно пропали без вести.

Дмитрий не считает, что вопросы Ильи о родителях как-то связаны с его исчезновением и списывает все на возраст.

- Он ни в чем не нуждался, был всем обеспечен, - говорит Дмитрий - В свое время мы купили ему трехкомнатную квартиру. Сейчас он живет там с мамой, когда приезжает из Перми в Березники. Иногда остается у меня. Мы много путешествовали, бывали на море, в Москве, Казани, Елабуге, Татарстане. Никаких ссор или разногласий у нас не было. Думаю, что его поступок связан с возрастом.

Поехали за большими деньгами

По воспоминаниям Дмитрия, биологические родители Ильи пропали в далеком 2007 году.

- Они продали одну из квартир в Березниках, а деньги от сделки получали в два захода. Половину средств им перевели на банковский счет, а вторую часть должны были получать наличными. За деньгами они поехали на такси, с тех пор их никто не видел, - рассказывает Дмитрий. - У Ильи еще есть тетка в Перми и родная сестра, но отношения они не поддерживают.

Всех, кому известно местонахождение Ильи, просят сообщать по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; 8-912-880-41-60 - волонтёры; 8-958-244-12-84 - инфорг Юлия, 8-922-345-67-02 - волонтеры, 8-919-704-15-44 - Дмитрий.

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