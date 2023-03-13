Фото: Телеграм-канал ФК «Амкар Пермь»

Футболисты пермского «Амкара» продолжают подготовку к продолжению сезона в чемпионате Второй лиги. Очередным соперником пермяков в контрольном матче на тренировочных сборах в Лоо стало «Динамо» из Брянска.

На этот раз «Амкар» показал футбол более хорошего качества, чем в первом матче начавшихся сборов против «Текстильщика». Команда успешно прошла акклиматизацию на Черноморском побережье, что заметно сказалось на их игре. Матч между «Амкаром» и «Динамо» завершился со счетом 4:1 (0:0) в пользу пермяков.

В составе «Амкара» отличились: Тюкалов (2), Захаров и Козлов; у «Динамо» - Молчанов.

Как отметил после матча главный тренер ФК «Амкар Пермь» Рустем Хузин, его подопечным нужна была именно такая победа для появления чувства уверенности.

«У нас остаются шероховатости в обороне, но это все исправим – времени еще достаточно до начала официальных матчей. Сегодня забили хорошие голы после быстрых атак: все было сделано на скорости в хорошем темпе. Ребята с поставленными задачами справились», - говорит Рустем Хузин.

В следующем контрольном матче «Амкар Пермь» 15 марта встретится с раменским «Сатурном» (0+).

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