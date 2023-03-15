Жителям микрорайона Соболи в Перми вернут продуктовый магазин

Фото: скриншот видео Народный фронт | Пермский край/ВКонтакте

В Перми в микрорайоне Соболи планируют установить новый продуктовый магазин вместо снесенного. Он появится напротив дома №59 по улице 1-ая Соболинская. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин на своей странице в соцсетях. Ожидается, что павильон с продуктами и товарами повседневного спроса заработает там летом этого года.

Напомним, ранее жители микрорайона Соболи остались без единственного продуктового магазина. Он проработал здесь около 12 лет. Но не так давно его снесли из-за требований безопасности – он стоял в охранной зоне электросетей. Теперь, по словам местных жителей, чтобы ездить в ближайший продуктовый магазин, приходится тратить около двух часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители микрорайона Соболи остались без единственного продуктового магазина

Теперь люди тратят до 2 часов, чтобы съездить за покупками (Подробнее...)