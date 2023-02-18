Жители микрорайона Соболи остались без единственного продуктового магазина

Фото: скриншот видео Народный фронт | Пермский край/ВКонтакте

«Они не бизнес наказали, они людей наказали» - цитирует «Народный фронт» слова жителей микрорайона Соболи в Перми, которые лишились единственного продуктового магазина.

Магазин местного предпринимателя проработал здесь 12 лет, но закрылся из-за требований безопасности – стоял слишком близко к электросетям. При этом электросети были там еще с 80-х годов.

- По нормативам по количеству магазинов пешей доступности, на каждую тысячу человек должна быть как минимум одна продовольственная точка. В соболинский магазин ходили и более 260 местных жителей, и соседи из поселков и СНТ. Никакой альтернативы снесенному магазину власти Свердловского района не предложили, - возмущаются местные жители. Технически это микрорайон – но, по факту, частный сектор из более 150 домов на отдалении. Теперь люди тратят до 2 часов, чтобы съездить в ближайший продуктовый. «Народный фронт» направили обращение мэру Перми с просьбой определить новый участок для размещения продуктового магазина в Соболях.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65