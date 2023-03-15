В Перми обсудят строительство подземного перехода рядом с МФЦ «Эспланада»

Фото: Лела Минадзе

На общественное обсуждение вынесен вопрос возведения рядом с МФЦ «iMALL Эспланада» подземного перехода. Об этом сообщает Business class.

На следующей неделе на сайте горадминистрации будут опубликованы информационные материалы для рассмотрения. Сами слушания продлятся до 28 марта.

Напомним, что подземный переход хотят обустроить от торгового центра до квартала №5, ограниченного улицами Осинской, Попова, Окулова и Монастырской. Переход планируется организовать через улицу Монастырскую в районе перекрестка с Попова. Строительство намерены закончить не позднее 2025 года.

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