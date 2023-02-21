В Перми рядом с МФЦ «Эспланада» может появиться подземный переход

Фото: Лела Минадзе

В Перми планируют построить подземный пешеходный переход от МФЦ «iMALL Эспланада» до квартала №5. Этот квартал ограничен улицами Осинской, Попова, Окулова и Монастырской.

Министерство по управлению имуществом и градостроительству Пермского края направило в администрацию Перми документацию для проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. Там обсудят вопрос о строительстве подземного перехода.

Переход планируют организовать через улицу Монастырскую в районе перекрестка с Попова. Строительство хотят закончить не позднее 2025 года.

Кроме того, от МФЦ «Эспланада» намерены построить надземный пешеходный переход в виде моста через улицу Попова.

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