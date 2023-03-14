В Прикамье женщину спасли из полыхающего дома

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В поселке Зуевский Басинского сельского поселения утром 13 марта произошел пожар. Загорелся двухквартирный жилой дом по улице Приозерная. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 08:48. К месту происшествия выехали 11 человек личного состава и 4 единицы техники. Горела кровля дома над одной из квартир, где находилась женщина. Пожарные смогли ее спасти. Пожар был полностью потушен в 09:08.

Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров. Причиной ЧП стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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