Пожарный в свой выходной спас многодетную семью

Александр Тарутин. Фото из личного архива мужчины

- В субботу утром я пришел с работы, и мы с женой сели в машину - собрались в магазин, - рассказывает житель села Елово в Пермском крае Александр Тарутин. – Только отъехали - видим дым, идущий от соседнего дома. Остановились и побежали туда.

40-летний Александр девять лет служит в пожарной охране. Дежурство в те сутки выдалось спокойным, но после смены его знания и опыт очень пригодились.

- Я сперва подумал, может, печь топится, - рассказывает герой. – Оббежал вокруг и увидел языки пламени.

Калитка была закрыта. Александр попросил жену отогнать машину и позвонить в пожарную часть, а сам перемахнул через забор и начал колотить во все окна и двери. Вскоре в окошко первого этажа выглянула заспанная девочка-школьница.

- Вы горите, просыпайтесь, одевайтесь и срочно на улицу! - скомандовал пожарный.

Александр вывел 13-летнюю девочку и ее старшего брата на улицу, но в доме еще оставались их родители, которые с младшим, 5-летним сынишкой спали на втором этаже.

- Я поднялся наверх и начал их будить, - рассказывает Александр. – Понятно, в такой экстремальной ситуации люди впадают в панику и мало понимают, за что хвататься. Я говорил, что делать, помог одеть маленького, собрать документы и телефоны. Успели мы вовремя, когда выходили, комната и коридор уже все в дыму были. Еще минута-две и пламя от пристроя перекинулось бы на дом.

Когда вся многодетная семья оказалась на улице, жена Александра Юлия увела детей к соседям, а сам пожарный сделал все, чтобы облегчить работу коллег: отключил электроэнергию и газ, открыл ворота и оттащил в сторону мешающий прицеп.

- А через пару минут на место прибыл караул, и я доложил, что все подготовлено к тушению пожара, в итоге дом нам удалось отстоять, - рассказывает пожарный.

Пожарного, который в нерабочее время спас семью из пяти человек, планируют поощрить на работе. Правда, как, пока еще не решено.

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