Титулованный скалолаз из Перми стал финалистом шоу «Суперниндзя»

Фото: СТС - Пермь

Известный пермский скалолаз Дмитрий Тимофеев прошел в финал шоу «Cуперниндзя» на СТС. В пятом выпуске программы он стал единственным участником, который полностью преодолел полосу препятствий в отборочном туре и обогнал соперника в полуфинале.

Дмитрий Тимофеев является одним из самых титулованных участников шоу. Он профессиональный спортсмен, многократный призер чемпионатов России, Европы и мира, многократный победитель этапов Кубка мира по скалолазанию. Кроме того, он обладатель рекорда России на эталонной трассе в 2021 году.

Фото: СТС - Пермь

Напомним, что ранее в финал вышел еще один уроженец Пермского края — пожарный из Нытвы Владимир Войтюк.

Для победы в экстремальном шоу участникам необходимо пройти отборочный этап, полуфинал, финал и суперфинал. Заявки на участие подавали более 2000 человек, а сразиться в суперфинале смогут только 20 лучших. Главный приз — 5 млн рублей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65