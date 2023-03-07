Пожарный из Пермского края стал финалистом шоу «Суперниндзя»

Фото: СТС - Пермь

Пожарный из Нытвы Владимир Войтюк прошел в финал шоу «Суперниндзя» на СТС. Он справился с полосой препятствий и обеспечил себе место в следующем туре.

Фото: СТС - Пермь

За выход в финал поборется еще один пермяк, профессиональный спортсмен, многократный призер чемпионатов России, Европы и мира, многократный победитель этапов Кубка мира по скалолазанию Дмитрий Тимофеев. Его выступление можно будет увидеть в следующих выпусках проекта.

Для победы в экстремальном шоу участникам необходимо пройти отборочный этап, полуфинал, финал и суперфинал. Заявки на участие подавали более 2000 человек, а сразиться в суперфинал смогут только 20 лучших.

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