Пермяк Евгений Климов завоевал международный Кубок по прыжкам на лыжах с трамплина

Фото: ВКонтакте/Лыжное двоеборье и прыжки на лыжах с трамплина

Спортсмен из Перми Евгений Климов стал обладателем международного Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина.

Соревнования проходили в Нижнем Тагиле. В них приняли участие летающие лыжники из России, Белоруссии и Казахстана. «Серебро» выиграл Кирилл Котик из Нижнего Новгорода, а «бронзу» — Данил Садреев из Татарстана.

Евгений Климов показал результат 100,5 метра — это рекорд трамплина. Ранее рекорд в 99 метров, который держался 10 лет, принадлежал Якубу Янду из Чехии.

Евгений Климов успешно выступает в этом сезоне. До победы на Кубке он взял два «золота» на Чемпионате России, который проходил в Чайковском.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65