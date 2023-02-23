Пермяк Евгений Климов взял два золота на Чемпионате России по прыжкам с трамплина

Фото: FIS Ski Jumping Chaikovsky/Павел Семянников

С 21 по 23 февраля в Чайковском прошел Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. В нем приняли участие спортсмены из 18 регионов России. Соревнования прошли на двух трамплинах: 21 февраля на трамплине К-95 и 23 февраля на трамплине К-125.

Двукратным чемпионом стал пермяк Евгений Климов. В стартовый день он занял первое место, набрав 253,5 балла. Евгений Климов опередил своего главного соперника Данила Садреева из Татарстана.

Второе золото Евгений Климов завоевал 23 февраля. Бронза у еще одного прикамского летающего лыжника Владислава Мустафина.

Фото: FIS Ski Jumping Chaikovsky/Павел Семянников

Напомним, что Евгений Климов на Олимпиаде 2022 года в Пекине завоевал серебро в командном миксте. В этом виде спорта Россия не получала медали более 50 лет. До этого в 1968 году советский спортсмен Владимир Белоусов выиграл золото на Олимпиаде в Гренобле.

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