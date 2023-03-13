В Прикамье пропал 31-летний мужчина со шрамом около губ

Фото: поисковой отряд "Регион59"

В Пермском крае пропал 31-летний Артем Овчинников из Березников. Как рассказали волонтеры поискового отряда «Регион59», последний раз мужчина выходил на связь в понедельник 13 марта в городе Усолье Березниковского округа. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы молодого человека: рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые, около губ имеется шрам в виде «галочки». В день пропажи был одет в черную куртку, черные болоньевые штаны, черные зимние кроссовки. С собой у него был синий пакет. Всех, кто обладает о пропавшем человеке, просят сообщить по телефонам: 02, 102 – полиция, 112 – ЕДДС, +7 (342) 241-36-40 - БРНС г.Пермь, 8-912-880-41-60 – волонтёры, 8-982-477-76-05 - инфорг Павлина.

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