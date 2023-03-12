Пропавшего месяц назад пермяка завербовали в работный дом

Фото: поисковый отряд «Прикамье Поиск»/"КП"

В пятницу, 10 марта, волонтеры поискового отряда «Прикамье Поиск» нашли пропавшего 13 февраля пермяка Павла Сторожева. 40-летний мужчина оказался в работном доме в Екатеринбурге. «Работный дом» - это полутюремное или благотворительное учреждение, направленное на изоляцию и на принуждение к труду нуждающихся, мелких преступников и нищих. Фактически в таких местах у людей забирают документы и удерживают, можно сказать, против воли. К счастью, благодаря волонтерам Павла удалось вызволить. Сейчас он дома, в Перми, в кругу родных и с ним все в порядке.

- Когда Павел пропал, мы предполагали, что он мог оказаться в подобном месте, - рассказывают волонтеры. - Во-первых, он уже был в одном из работных домов, но тогда ему платили зарплату, и он мог уйти по собственному желанию, что тогда и сделал. Во-вторых, когда мы расклеивали ориентировки на его поиски в микрорайоне Рабочий поселок, где его видели в последний раз, то наши объявления уже на следующий день сорвали, мы расклеили их снова, но через день их опять не стало. Мы сразу поняли, что это дело рук вербовщиков работных домов. Но проблема в том, что таких домов по всей стране сотни и тысячи, поэтому искать Павла по всей стране мы физически не могли, нам оставалось только ждать.

Каждый месяц 7 числа Павлу на карточку приходили пособия. Родственники, волонтеры и полицейские ждали очередного пополнения, чтобы отследить место, где бы Павел расплатился. Получилось так, что как только Павлу пришли деньги, он умудрился выбраться за пределы работного дома, купить сотовый и тут же позвонить своему другу, чей номер помнил наизусть. Павел рассказал, где находится, и попросил его вызволить. Друг тут же передал информацию волонтерам.

- Когда мы позвонили Павлу, стало ясно, что работники "дома" уже знают про его звонок другу и успели хорошенько с ним "поработать", - говорят волонтеры. - Павел разговаривал на громкой связи и пел дифирамбы о том, как он здорово живет, как ему нравится работать, что у него все чудесно и прекрасно. Тогда мы обратились к полицейским из уголовного розыска. Сперва они поговорили с Павлом, а потом одна из сотрудниц, понимая всю сложность ситуации, в достаточно требовательном тоне сказала, что знает про выехавших за ним волонтеров, и что он обязан сегодня прийти к ней в отделение

Сотрудники "дома" побоялись ненужной шумихи, отдали Павлу документы и отпустили. Павел перезвонил волонетрам и те сказали ему дойти до дежурной части полиции, где его будут ждать сотрудники, что Павел и сделал. Полдня волонтеры искали машину, чтобы доставить Павла домой, и на счастье нашли водителя, который ехал из Екатеринбурга в Пермь. Он забрал пермяка из "дежурки" и довез прямо до дома. За что волонтеры ему очень благодарны.

Как потом рассказал сам Павел, вербовщик работного дома встретил его в Мотовилихинском районе. Предложил подзаработать и Павел согласился.

- Его посадили в машину и увезли на квартиру в Свердловский район, - рассказывают волонтеры. - По приезду ему сказали, что уже довольно поздно ехать на работу, предложили переночевать и утром выезжать. При этом документы и сотовый тут же забрали, пообещав потом отдать. С утра Павла посадили в машину и увезли в Екатеринбург, где он пробыл без малого месяц.

История с Павлом Сторожевым закончилась благополучно, но волонтеры уверены, что в подобных местах находятся десятки пропавших пермяков. А особенную обеспокоенность у добровольцев вызывает резкое увеличение работных домов и их вербовщиков. По информации от одного из пермяков, только в микрорайоне Запруд существует 15(!) работных домов.

- А сколько их по всей стране? Представить страшно! - ужасаются волонтеры. - Конечно, есть и такие, где платят небольшую зарплату и при желании можно уйти в любой момент, но ведь есть и те, где забирают паспорта, а за труд платят едой и сигаретами. И, конечно, сотрудники таких мест делают все по-умному - вменить им какое-то правонарушение крайне сложно. Ведь по сути ты добровольно соглашаешься работать, а вот изъятие документов, это уже другое дело, но кому нужно с этим разбираться? В основном в такие места попадают люди слабовольные, слабохарактерные. Они не в силах убежать, а те, кто рассматривают такие варианты, понимают, что без документов и без денег бежать им некуда, в полицию ведь тоже не все готовы обращаться. Вот и получается, что такими людьми пользуются, а учитывая, что работные дома растут как на дрожжах, страшно подумать, сколько людей там сейчас находятся против воли. Далеко ходить не надо, есть у нас пропавший Александр Чупраков, он числится в розыске с 31 мая 2021 года, и мы уверены, что он в одном из таких "домов", но где конкретно, узнать просто невозможно. Может, он в Уфе, может, в Тюмени или Кирове, дай Бог, ему также удастся вырваться и позвонить родным или нам.

Кстати, пару лет назад специальный корреспондент «Комсомолки» провела эксперимент: пыталась без документов трудоустроиться в большом городе, а попала в работный дом - еле ноги унесла. Как ей это удалось, и что говорят люди, которые там оказались, читайте в материале наших коллег.

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