В Перми «Синема Парк» выплатит долг за аренду в 23,5 млн рублей

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Компания «Синема Парк» и вледелец пермских кинозалов Александр Флегинский заключили мировое соглашение о взыскании задолженности за аренду помещений в «Кристалле». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В прошлом году за период с 1 марта по 31 октября сумма долга достигла 20,9 млн рублей. Еще 2,5 млн — это неустойка за неисполнение обязательств арендатором. Удалось договориться о добровольном погашении долга, рассказал представитель Александра Флегинского и его компании «Панорама», которая владеет помещениями кинотеатров в «Кристалле» и «Колизее Синема».

В то же время имеется долг за аренду в «Колизее Синема» в размере 22,3 млн рублей. Дело о взыскании недоимки остается в суде. Заседание состоится 30 марта.

Напомним, что сейчас оба кинотеатра закрыты.

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