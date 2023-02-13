Кинотеатр «Кристалл» в Перми прекращает работу с 27 февраля

Кинотеатр «Кристалл IMAX» в Перми. Фото: Павел Шатров

Сегодня к нам обратились читатели, которые заметили исчезновение из расписания кинотеатра «Кристалл» всех сеансов начиная с 27 февраля.

Кроме того, нельзя забронировать дорожки боулинга и столики в караоке-клуб «BRAVO», находящиеся также в «Кристалле». Сотрудники этих заведений нам пояснили, что начиная с 27 февраля они не принимают заказы на бронирование без объяснения причин.

«Комсомольская правда» обратилась в компанию «СИНЕМА ПАРК & ФОРМУЛА КИНО» о причине отмены кинопоказов в «Кристалле». Ответ из головного офиса пока не последовал.

Одной из возможных причин прекращения работы может быть продажа кинотеатра «Кристалл IMAX» его собственником.

В конце января 2023 года «КП-Пермь» сообщала, что в пермском кинотеатре «Кристалл» планируют разместить Дом молодежи. Об этом на заседании гордумы сообщил замглавы Перми по социальным вопросам Алексей Грибанов.

Последовало уточнение, что открытие Дома молодежи в «Кристалле» на Комсомольском пр., 53 – это один вариантов, находящихся сейчас на рассмотрении.

Сегодня же, 13 февраля, руководство «Кристалла» на странице кинотеатра во «ВКонтакте» подтвердило прекращение деятельности крупнейшего в Пермском крае досугово-развлекательного центра.

«Мы работаем до 26.02.2023 включительно. Мы были с вами все эти годы, старались для наших гостей сделать посещение кинотеатра уютным, комфортным, сказочным. Наш развлекательный комплекс дарил не только кино, но и увлекательную игру в боулинг, душевные песни в караоке, сногсшибательные мероприятия, дни рождения, вкусную еду, эксклюзивные торты, яркий попкорн. Миллион мероприятий, множество звезд и премьер прошло на площадке Кристалла, которые подарили нашим гостям и городу уникальные эмоции... Это целая киноистория, эпоха нашего города. Запомним навсегда это место, как самое любимое и уютное!», - читаем прощальные слова всего коллектива «Кристалла».

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