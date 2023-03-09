Фото: скрин трансляции матча

Пермский «Амкар» провел первый контрольный матч на тренировочных сборах в Лоо. Соперником «красно-черных» стал один из лидеров Группы 2 чемпионата Второй лиги «Текстильщик» из Иваново.

Команду возглавляет известный специалист Игорь Колыванов. В ее составе выступают известные по игре за пермскую «Звезду» футболисты: Илья Карпук и Рустам Вазитдинов.

Футболисты из Иваново сумели нанести сопернику крупное поражение со счетом 3:0 (1:0). У победителей отличились: Вазитдинов (38), Хусаинов (75), Теняев (90+1).

В стартовом составе ФК «Амкар Пермь» на контрольный матч вышли: Красильников, Морозов, Степанов, Кайков, Бочаров, Седов, Пьянченко, Захаров, Тюкалов, Уридия, Козлов.

В следующем контрольном матче 11 марта «Амкар» встретится с «Динамо» из Брянска. (0+)

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