Фото: ЖФК "Звезда-2005" Пермь / ВКонтакте

«Звезда-2005» в первом туре чемпионата России по футболу среди женских команд Суперлиги 2023 победила в Перми казанский «Рубин» со счетом 2:0 (0:0). Матч состоялся 11 марта на стадионе «Звезда».

Футболистки пермской команды очень уверенно начали эту встречу, но свое преимущество воплотили в забитые мячи только во втором тайме: отличились Власенко (48) и Курочкина (73). Атакующий потенциал тренерский мостик «звездочек» усилил за счет нескольких удачных замен во второй половине матча.

По словам наставника пермских футболисток Елены Сусловой ,произведенный замены были запланированными, те не менее, они заметно оживили игру.

«Перед стартом чемпионата мы провели очень хорошую работу, очень ждали матч против «Рубина». Хотели забить больше, показать красивый футбол. Этот матч для нас был первым «на улице» - до этого вели подготовку только в манеже. Думаю, на результат и качество игры еще повлияла погода. Мяч был замерзший, не проходили угловые удары и стандартные игровые положения», - поделилась после матча Елена Суслова.

Мяч Илоны Власенко стал для «Звезды-2005» 550-м, забитым в рамках чемпионата России.

В стартовом составе «Звезды-2005» на поле вышли: Широкова – Акимова, Еремеева, Ларина, Нургалиева (К), Шведова – Белая, Власенко, Осипова, Сергейчик – Жукова. На скамейке запасных остались: Зварич, Севко – Ковтун, Марчик – Каргапольцева, Рогожкина, Тиховодова, Шахова - Курочкина, Шишкина.

Результаты других матчей 1-го тура: «Зенит» - «Крылья Советов» - 5:0, «Локомотив» - «Енисей» - 2:0, «Краснодар» - «Ростов» - 1:2.

В рамках женской Суперлиги 2023 «Звезда-2005» встретится 18 марта в Москве с «Чертаново» (0+).

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