Фото: ЖФК "Звезда-2005" Пермь / ВКонтакте

Знакомим со схемой розыгрыша чемпионата женской Суперлиги сезона 2023 года, с расписанием матчей и составом пермского ЖФК «Звезда-2005».

Схема розыгрыша женской Суперлиги 2023

Бюро исполкома РФС утвердило календарь матчей чемпионата России по футболу среди женских команд Суперлиги 2023. В чемпионате футбольной женской Суперлиги 2023 примут участие 12 команд: «Динамо» (Москва), «Енисей» (Красноярск), «Звезда-2005» (Пермь), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Краснодар», «Крылья Советов» (Самара), «Локомотив» (Москва), «Ростов», «Рубин» (Казань), «Рязань-ВДВ», ЦСКА (Москва) и «Чертаново» (Москва). Для «Динамо» и «Крыльев Советов» это дебютный сезон в чемпионате России по футболу среди женских команд Суперлиги 2023.

Чемпионат России по футболу женской Суперлиги 2023 пройдет в два этапа – предварительный и заключительный. На предварительном этапе команды проведут два круга по 11 туров каждый. Заключительный этап пройдет по схеме «6+6». В первой группе сыграют команды, занявшие первые шесть мест по итогам предварительного этапа, а во второй – команды с 7-го по 12-е места. Очки, набранные в предварительном этапе, будут разделены пополам. Заключительный этап для обеих групп пройдет в пять туров.

Первый тур чемпионата России по футболу среди женских команд Суперлиги 2023 пройдет с 10 по 13 марта. Всего в сезоне 2023 года команды сыграют 162 матча.

Прямые трансляции матчей женской Суперлиги 2023 можно будет увидеть на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, в группе Суперлиги во «ВКонтакте». Отдельные игры каждого тура будут показаны на федеральных телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч Страна». (0+)

Полный календарь Суперлиги 2023 доступен по ссылке.

Календарь матчей ЖФК «Звезда-2005» в Суперлиге 2023

Пермский ЖФК «Звезда-2005» в чемпионате женской Суперлиге 2023 сыграет 27 матчей: 22 – на предварительном этапе, 5 – на заключительном этапе.

Футбольный сезон в чемпионате женской Суперлиги 2023 ЖФК «Звезда-2005» начнет 11 марта в Перми на стадионе «Звезда» в 13:00. Соперником станет ЖФК «Рубин». Вход бесплатный. В рамках предварительного этапа сезона 2023 года команды встретятся еще раз в Казани 3 июня. (0+)

Соперниками ЖФК «Звезда-2005» на предварительном этапе чемпионата женской Суперлиги 2023 также станут:

«Чертаново» - 18 марта (в гостях) и 10 июня (дома)

«Локомотив» - 25 марта (дома) и 24 июня (в гостях)

«Динамо» - 1 апреля (дома) и 1 июля (в гостях)

«Енисей» - 15 апреля (дома) и 12 августа (в гостях)

«Рязань-ВДВ» - 22 апреля (в гостях) и 19 августа (дома)

ЦСКА – 29 апреля (в гостях) и 26 августа (дома)

«Ростов» - 6 мая (дома) и 2 сентября (в гостях)

«Зенит» - 13 мая (в гостях) и 9 сентября (дома)

«Крылья Советов» - 20 мая (дома) и 30 сентября (в гостях)

«Краснодар» - 27 мая (в гостях) и 7 октября (дома)

Бюджет ЖФК «Звезда-2005» в Суперлиге 2023

Бюджет пермского ЖФК «Звезда-2005» в Суперлиге 2023 будет формироваться по принципу «50 на 50»: одну половину средств направят спонсоры, другую – бюджет Пермского края. По информации краевого Минспорта, ведомство в настоящее время рассматривает заявки региональных профессиональных клубов на 2023 год.

В 2022 году краевой бюджет выделили ЖФК «Звезда-2005» около 29 млн рублей.

Состав ЖФК «Звезда-2005» в Суперлиге 2023

По информации Женской футбольной лиги России в состав ЖФК «Звезда-2005» для выступления в Суперлиге 2023 вошли:

Вратари: Ирина Зварич, Маргарита Широкова, Елизавета Севко

Защитники: Анастасия Акимова, Анастасия Шведова, Оксана Еремеева, Виктория Марчик, Екатерина Ларина, Арина Фасхутдинова, Алена Ковтун

Полузащитники: Валерия Белая, Алена Нургалиева, Елизавета Сергейчик, Илона Власенко, Екатерина Каргапольцева, Наталья Осипова, Кристина Рогожкина, Полина Рогожкина

Нападающие: Валентина Жукова, Кристина Тиховодова, София Шишкина, Олеся Курочкина

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