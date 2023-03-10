Фото: Единая лига ВТБ

В Перми «Парма» сумела отстоять победу в матче чемпионата ВТБ против «Самары». По ходу встречи гости сумели отыграть 15 очков и вернуть интригу. «Парме» удалось отстоять ранее добытое преимущество и довести матч до победы - 72:67 (24:22, 12:14, 20:10, 16:21).

В составах команд отличились: «Парма» - Платунов (17 очков), Риз (13), Онгвае (11), Джеймс (11); «Самара» - Найт (21).

Главный тренер БК «Парма-Пари» Евгений Пашутин после победного матча отметил, по хлду встречи его подопечные сумели создать комфортное преимущество, но не смогли его удержать. Тем не менее, команда стоит на правильном пути. Сейчас основная задача - восстановиться и настроиться на такую же энергичную игру с «Енисеем», которая состоится 12 марта в Перми. (0+)

В предыдущем туре пермяки одержали победу в гостях над «Астаной» - 74:73.

В чемпионате ВТБ пермская «Парма» продолжает выступление на втором этапе розыгрыша в группе «Б» и удерживает за собой лидирующее положение.

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