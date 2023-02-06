Фото: Единая лига ВТБ / vtb-league.com

В Единой лиге ВТБ стартовал второй этап розыгрыша. С сезона 2022-2023 будет апробирована новая схема регулярного чемпионата: по итогам его первой части 12 участников поделили на две группы «А» и «Б». Первые шесть команд уже обеспечили себе место в плей-офф, другая «шестерка» будет бороться за два оставшихся места в стан сильнейших.

Соперники «по плечу»

Пермская «Парма» завершила первый этап на восьмом месте. Теперь в двухкруговом турнире группы «Б» она будет биться с «Самарой», саратовским «Автодором», красноярским «Енисеем», «Астаной» и «Минском» - по матчу в гостях и родных стенах. (0+)

С большинством соперников пермская команда в нынешнем сезоне успела провести довольно успешные встречи: в десяти «Парма» одержала семь побед, а в трех – проиграла. Наиболее успешно были пройдены «Минск», «Енисей» и «Автодор» - по два выигрыша.

Неуступчивой оказалась только «Самара», дважды на первом этапе обыгравшая «Парму». Драматичным оказался второй матч в Перми, когда хозяева площадки уступили в концовке противостояния – 81:83.

По итогам прошедших встреч можно предположить, что «Парме» будет сложно бороться с равными по классу соперниками, но все они при правильном подходе и настрое на игры для пермяков не будут большой проблемой при достижении желаемого конечного результата.

Пермь берет «Самару»

Второй этап «Парма» начала в Самаре против главного своего обидчика в нынешнем сезоне и основного претендента на выход в плей-офф.

Как и предполагалось, легкой прогулки соперники друг другу не предоставили: инициатива переходила то от одной, то к другой стороне. Первая четверть осталась за явным преимуществом «Пармы», во второй хозяева хозяева корта сумели остановить наступление гостей и уже сами начали диктовать ход поединка. На большой перерыв «Парма» ушла с небольшим преимущество в счете – 39:37.

Вторая половина встречи прошла не менее напряженно. К концу последней четверти «Самара» сумела выйти вперед на три очка – 74:71. Ситуацию для пермяков исправили две «трехи» в исполнении Робинсона и Боутрайта. Причем, последний точный бросок достался «Парме» за 2,5 секунды до окончания основного времени матча. Пермь в первые за нынешний сезон взяла «Самару» со счетом 77:74 (16:26, 21:13, 19:16, 18:22).

После победной встречи главный тренер БК «Парма-Пари» Евгений Пашутин пояснил, что на первую четверть его команда вышла сфокусированной, во второй же начала нервничать,

«В перерыве мы поговорили. Игра пошла ровная, кость в кость, очко в очко... Но я рад, что все ребята, которые выходили, боролись за каждый мяч. Начался второй этап, я сказал: мы все начинаем с чистого листа: в борьбе за седьмое-восьмое места важен каждый матч, нет проходных встреч, все будет решать каждое очко, каждый забитый мяч», - отметил Евгений Пашутин.

Самыми результативными в командах стали: «Самара» - Эннис (19 очков), Найт (15 + 10 подборов), Кей Си Риверс (13 + 8 подборов); «Парма» - Роберсон (25), (17 + 7 подборов + 6 передач), Боутрайт (15).

Что теперь?

В рамках второго этапа Единой лиги ВТБ пермской «Парме» после стартовой встречи против «Самара» предстоит сыграть еще девять матчей:

- 8 февраля дома против «Минска» (матчи в сезоне – 77:48, 85:62);

- 12 февраля в гостях против «Енисея» (76:74, 88:75);

- 26 февраля дома против «Автодора» (89:83, 95:94);

- 4 марта в гостях против «Астаны» (72:84, 94:74);

- 9 марта дома против «Самары» (63:80, 81:83, 74:77);

- 12 марта дома против «Енисея»;

- 17 марта в гостях против «Минска»;

- 22 марта дома против «Астаны»;

- 25 марта в гостях против «Автодора».

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