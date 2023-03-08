Фото: ФК «Амкар Пермь» / ВКонтакте

Футболисты и тренерский состав ФК «Амкар Пермь» прибыли в Краснодарский край, где на спортивной базе «Лоо Арена» проведут третий тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части чемпионата Второй лиги сезона 2022-2023 годов. В расписании пермяков стоит пять контрольных матчей. (0+)

Первым соперником «Амкара» 9 марта станет «Текстильщик» из Иваново, занимающий перед зимней паузе в чемпионате Второй лиги 2022-2023 второе место в турнирной таблицы Группы 2.

Через два дня, 11 марта, «красно-черным» будет противостоять брянское «Динамо» (четвертое место в Группе 3); 15 марта – раменский «Сатурн» (девятое место в Группе 3); 23 марта - «Оренбург-2» (восьмое место в Группе 4); 25 марта - молодежный состав астраханского «Волгаря».

Заключительный тренировочный сбор в Краснодарском крае пройдет с 7 по 26 марта.

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