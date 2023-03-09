Во дворе жилого дома в Перми нашли мертвым молодого мужчину

Фото: скриншот видео телеграм-канала Пермь №1

Вечером 9 марта в телеграм-канале Пермь №1 опубликовали видео, снятое во дворе жилой многоэтажки на улице Ординской, 8.

- Нашли тело человека. По словам нашего подписчика, это женщина. Подробности уточняются, - говорилось в сообщении.

В Пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили гибель человека. Однако уточнили, что погибшим оказался мужчина 1991 года рождения.

- Около 15.00 в дежурную часть поступило сообщение о том, что у подъезда жилого дома найдено тело молодого человека. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть. Проводится проверка, - сообщили в краевом главка МВД.

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