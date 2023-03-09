В Пермском крае мужчина устроил публичное самосожжение

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Сегодня в парке культуры и отдыха Соликамска(Боровск) мужчина совершил самоподжог. Обгорел сильно, живой, но шансов, что выживет, мало, - появилось сообщение в телеграм-канале "СлуховойАнализатор".

За комментарием мы обратились в Министерство здравоохранения Пермского края. Нам подтвердили произошедшее и сообщили, что сейчас мужчина находится в больнице, за его жизнь борются врачи. В причинах разбираются правоохранительные органы.

- По факту получения мужчиной термических ожогов проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

По нашим данным, пострадавшему мужчине около 35 лет.

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