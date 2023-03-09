«Т Плюс» повысила надежность теплоснабжения жителей микрорайона Гайва

Пермские тепловые сети в 2022 году реализовали комплекс мероприятий по повышению надежности теплоснабжения клиентов компании в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района Перми. Специалисты энергокомпании заменили порядка 0,25 км тепломагистрали по ул. Вильямса от ТК 49 до ТК 49-5, от которой запитаны 4 жилых домов и 1 социальный объект. Выполненные работы позволят ещё более стабильно подавать жителям тепло и горячую воду.

Выполнена реконструкция ЦТП-1, в ходе которой установлен современный пластинчатый подогреватель и обновлен парк насосного оборудования. Модернизированный теплосетевой объект снабжает теплоресурсами13 жилых домов на ул. Репина.

Также проведено обновление ЦТП-14, где модернизировано нагревательное и насосное оборудование, а также заменен участок теплосетей от центрального теплопункта до ввода в11 зданий по ул. Янаульская. Новая теплосеть уложена с применением трубы в надежной ППУ-изоляции с повышенным сроком эксплуатации до 25 лет.

В ходе межсезонной подготовки теплосетевой инфраструктуры Гайвы к следующему отопительному сезону планируется провести перекладку тепломагистрали на ул. Кабельщиков. Всего будет обновлено 570 метров Ду 400мм изношенных коммуникаций, которые эксплуатируются с 1978 года. Все эти меры позволят обеспечить стабильное теплоснабжение жителей Гайвы.