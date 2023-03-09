Судебные приставы помогли пермяку вселиться в свою квартиру

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Перми судебные приставы помогли мужчине вернуться в собственную квартиру, в которую его не пускали бывшая жена и сын. В пресс-службе УФССП по Пермскому краю рассказали, что несколько лет назад пермяк развелся с супругой и из-за скандалов вынужден был съехать. После этого женщина сменила замки. Его 30-летний сын также препятствовал в пользовании жильем.

Мужчина обращался в полицию, но решить вопрос не удалось. При этом он исправно оплачивал коммунальные платежи. Когда у пермяка возникла острая необходимость в жилье, он обратился в суд и добился принудительного вселения. Судебные приставы встретились с должниками и предупредили их об административной ответственности. В результате, родственники добровольно передали мужчине ключи от квартиры.

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