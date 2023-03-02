В Пермском крае узника концлагеря Дахау восстановили в праве на социальную поддержку

Фото: Прокуратура Пермского края

Прокуратура Пермского края проверила обращение родственника инвалида 2-й группы, 80-летнего жителя Чайковского. Заявитель просил разобраться и принять меры по факту нарушения социальных прав на получение мер государственной поддержки.

Пожилой житель Чайковского родился в годы Великой Отечественной войны в фашистском концлагере Дахау и официально обладал статусом «несовершеннолетний узник фашистских концлагерей». До настоящего времени он проживал с семьей сына и жилья в собственности не имел.

В ноябре 2021 года Чайковская городская прокуратура Пермского края в судебном порядке обязала муниципалитет поставить пенсионера на жилищный учет как лицо, приравненное по статусу к инвалидам Великой Отечественной войны, в целях предоставления ему меры социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета.

Судебное решение было исполнено органами местного самоуправления, однако должностные лица Министерства социального развития Пермского края при обращении заявителя в ведомство отказали ему в предоставлении жилищной субсидии.

«В министерстве мотивировали свое решение отсутствием закрепления в федеральном законодательстве нормы, предусматривающей меры господдержки для такой категории граждан», - пояснил родственник узника концлагеря.

Прокуратура Пермского края посчитала действия должностных лиц необоснованными и обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на краевое Министерство соцразвития обязанности предоставить истцу единовременную денежную на приобретение или строительство жилого помещения за счет средств федерального бюджета.

Ленинский районный суд Перми требования краевой прокуратуры края удовлетворил в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта.

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