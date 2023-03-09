В Перми памятники архитектуры могут пострадать при реконструкции трамвайных путей

Фото: Яндекс Карты

В Перми запланирована реконструкция трамвайных путей. Работы могут оказать негативное влияние на памятники архитектуры, расположенные рядом с путями. Информация об этом содержится в в акте госэкспертизы, который опубликован на сайте государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

В числе объектов, которые могут пострадать, Театр-Театр, библиотека им. Горького, Пермская краевая клиническая инфекционная больница, Вознесенская церковь, а также Монумент Героям фронта и тыла. В связи с этим разработан раздел проектной документации по сохранению объектов культурного наследия.

Чтобы сохранить памятники архитектуры, при реконструкции трамвайных путей подрядчику нужно будет ограничить применение средств, которые оказывают динамическое, ударное или ударно-вибрационное воздействие. Асфальтовое покрытие можно будет разбирать только методом фрезирования.

Перед реконструкцией нужно будет проверить состояние несущих конструкций объектов. Если будут выявлены какие-то изменения, работы придется приостановить.

Напомним, что в Перми планируют отремонтировать 35 км трамвайных путей и приобрести 44 новых трамвая.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65