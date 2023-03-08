В Пермском крае может появиться улица имени командира батальона «Спарта»

Фото: Георгий Поезжаев / ВКонтакте

Появление новой улицы поддержал глава Октябрьского городского округа Пермского края Георгий Поезжаев.

На своей странице во «ВКонтакте» он отметил, что ходе военных действий тысячи жителей ДНР и ЛНР проявили героизм, спасая людей. Одним из них был командир батальона «Спарта» гвардии полковник Владимир Жога (позывной Воха) - уроженец Славянска, который служил в ополчении Донбасса с 20 лет.

«С целью увековечения подвига героя администрация Октябрьского городского округа и я лично поддерживаем инициативу общественной организации «Совет ветеранов Октябрьского района», который выступает с инициативой присвоения новой улице поселка Октябрьский имени героя Донбасса - Владимира Артёмовича Жоги… Героя ДНР (посмертно) и Героя Российской Федерации (посмертно)», - сообщил Георгий Поезжаев.

Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года в Волновахе, прикрывая собой отход мирных граждан - женщин и детей во время эвакуации.

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