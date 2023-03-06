фото: ФК «Амкар Пермь» / ВКонтакте

Президент футбольного клуба «Амкар Пермь» 6 марта в эфире радио «Комсомольская правда» (Пермь 96,6) рассказал о подготовке команды к весенней части чемпионата Второй лиги сезона 2022-2023 годов, поставленных задачах на сезон, новичках и потерях в составе, а также развитии клуба.

Подтягиваем «физику»

По словам Валерия Чупракова, сейчас команда находится в прекрасной физической форме. Это случилось благодаря появлению в рядах клуба нового тренера по физподготовке Юрия Разгоняева, с приходом которого в процессе подготовки футболистов поменялось очень многое.

«После выхода команды из отпуска было видно, как тяжело она игроки втягивались в тренировочный процесс. О том, что он идет успешно, говорят контрольные матчи команды на втором сборе. Сейчас тренерский мостик будет продолжать поиски различных вариантов состава команды, новых игровых схем. Физически ребята готовы уже на 90 процентов. Останется немного подтянуть «физику». Все усилия на третьем тренировочном сборе будут направлены на укрепление тактико-технических действий футболистов», - говорит президент ФК «Амкар Пермь».

Футболисты и тренерский штаб ФК «Амкар Пермь» 7 марта выезжают в Краснодарский край, где начнут подготовку к заключительной части чемпионата Второй лиги на спортивной базе «Лоо Арена». Прежде всего это делается для приобретения игровой практики в матчах с равными, как минимум, по силе соперниками. Сейчас практически все команды Второй лиги находятся на тренировочных сборах вне своих регионов.

Определены все соперники «красно-черных» по предстоящим контрольным матчам в рамках третьего тренировочного сбора в Лоо. Первым из них 9 марта станет ивановский «Текстильщик».

От группировок к семье

Говоря об итогах первой части нынешнего сезона, Валерий Чупраков справедливо заметил, что стиль команды значительно изменился, появилась агрессия и настрой в игре, активный прессинг на всех участках поля.

«Сейчас в команде есть семья, а не отдельные группировки. Все заражены одной целью – повышением в классе. Уверен, все у нас получится! Как руководитель клуба я доволен командой и ее работой», - говорит президент пермского футбольного клуба.

Что касается изменений в составе команды, то «красно-черные» распрощались с полузащитником Александром Болдыревым, конец сезона в «Торпедо-Миасс» проведет нападающий Кирилл Кочетов.

«Мы решили дать Кириллу игровую практику, а не сидеть сейчас на «банке» в команде. Думаю, он сумеет стать одним из лидеров новой команды», - уверен Валерий Чупраков.

В ФК «Амкар Пермь» появились два новых игрока: воспитанник академии «Амкара» 22-летний полузащитник Максим Седов, ранее выступавший за воронежский «Факел», и опытнейший 33-летний нападающий Андрей Козлов, перешедший из волгоградского «Ротора».

Исходя из пожеланий главного тренера команды Рустема Хузина по усилению опорной зоны и линии нападения, эти приобретения «красно-черных» придутся очень кстати. Эти игроки обладают значительно большим опытом, чем те, с которыми пришлось клубу попрощаться. От них будет более значительный эффект, так особо не надо ничему учить.

Клуб успешно решает задачу привлечения в основной состав футболистов «молодежки». В «Амкаре-2» играют несколько перспективных футболистов средней линии поля - Габов, Чернышов и Сафонов. Они уже принимают участие в тренировочном процессе команды.

«Мы заботимся о нашем будущем, стараемся не терять наших юных дарований. Совсем недавно подписали контракты с двумя ребятами 2007 годов рождения из нашей детской Академии футбола, чтобы закрепить наши права за ними в будущем», - говорит Валерий Чупраков.

Домашние матчи сезона 2022-2023 годов «Амкар Пермь» на стадиона «Звезда». Этим летом на нем планируется заменить покрытие футбольного газона.

Цель прежняя – Первая лига

По словам Валерия Чупракова, продолжение сезона будет жестким плюс сохранится дополнительная интрига, когда шесть лучших команд группового турнира сыграют дополнительные матчи между собой за единственную путевку в Первую лигу.

«Без определенного прессинга на команду со стороны руководства. Совершенно точно на «Амкар» дополнительно будут «заряжены» соперники. Скажу точно, проходных матчей уже не будет. Сейчас все силы и ресурсы клуба направлены на достижение положительного результата, необходимого для выполнения поставленной задачи на этот сезон – выход в Первую лигу», - делится «красно-черный» президент.

Кстати, с сезона 2023-2024 годов Вторую лигу будет ждать серьезная трансформация. Новый турнир объединит в одном дивизионе лидеров из всех четырех нынешних групп. К ним добавятся четыре команды, которые покинут Первую лигу по спортивному принципу.

Валерий Чупраков особо заверил, в случае невыполнения задачи выхода в Первую лигу риска закрытия или роспуска ФК «Амкар Пермь» просто не существует.

Новая форма от «Барселоны»

Продвижением команды вне игрового поля сегодня активно занимается отдел развития ФК «Амкар Пермь». В клубе отмечают, что в продвижении бренда все делается осознанно.

«Мы стараемся привлекать не только качеством футбола, но и тем, что происходит вне его. Меняем наши подходы в соцсетях, сделали новое клубное телевидение, которое будет предлагать совершенно новые опции для потенциальных и нынешних спонсоров команды. В маркетинге равняемся на многих, не стесняемся следить за «Баварией» и «Барселоной». Совсем скоро будет представлена новая игровая форма», - делится небольшой тайной руководитель пресс-службы ФК «Амкар Пермь» Дмитрий Коновалов.

Отдельные элементы в новой игровой форме будут взяты именно от гранда испанского футбола - небольшие вшитые в форму детали, которые сделают ее более узнаваемой и осмысленной. По мнению Дмитрия Коновалова, это будет мотивировать игроков, выходящих на поле в форме чтящего свои традиции клуба, и болельщиков, у которых появится возможность приобрести ту же уникальную футболку.

Сегодня отдел развития ФК «Амкар Пермь» следит за многими брендами, причем, не только футбольными. Совсем недавно в клубе разбирали маркетинговый успех Red Bull.

«Везде можно найти тот незначительных штрих, который есть возможность применить в своей работе», подчеркивают в клубном отделе развития.

В самое ближайшее время специалисты клуба отправятся перенимать опыт в ведущие клубы страны – ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит». Они на практике смогут посмотреть, как работают лидеры отечественного футбола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В контрольном матче «Амкар» забил 10 мячей в ворота «Ильпара»

«Красно-черные» завершили второй сбор подготовки к весенней части Второй лиги (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru