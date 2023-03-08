Погода в марте. Фото: архив "КП"

В срочном сообщении МЧС говорится о неблагоприятных погодных явлениях 9 марта на территории Пермского края.

Днем местами в Прикамье пройдет сильный снег с порывами ветра до 17 метров в секунду, возможен гололед на дорогах и тротуарах. Есть большая вероятность отложения мокрого снега на линиях электропередач и ветвях деревьев. На дорогах местами гололедица.

«В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш», - предупреждают в МЧС по Пермскому краю.

По прогнозу синоптиков, в Перми 9 марта 2023 года в течение дня температура воздуха перейдет от минусовых до плюсовых значений: ночью будет около -5 градусов, а уже к вечеру приблизится к +2…+4 градусам.

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