Март в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прогнозом погоды на март 2023 года в Перми мы обратились в ГИС центр ПГНИУ, а также поинтересовались, когда ждать тепла с устойчивой плюсовой температурой воздуха и стоит ли доставать из шкафов непромокаемую одежду в ожидании обильных осадков.

Надо сразу отметить, что для жителей Перми и Пермского края погода марта 2023 года ничего необычного не принесет.

В Прикамье температура воздуха в марте 2023 года в северных частях региона прогнозируется на один градус ниже нормы, на юге – на один градус выше нормы, а в центральных – около нормы. Суммируя все предоставленные «плюсы» и «минусы» пермских синоптиков можно предположить, что характер погоды в марте 2023 окажется среднестатистическим и близким к норме прошлых лет. В свою очередь, Главная геофизическая обсерватория России, предположила, что нынешний март на территории Прикамья окажется теплее нормы кроме его северо-западных частей.

«Количество осадков в марте 2023 года ожидается в пределах 100-140% от нормы. Таким образом, первый месяц календарной весны в Пермском крае будет теплее, чем в 2021 и 2022 годах и существенно более снежным. В качестве аналогов можно взять 2001 и 2006 годы, когда в Перми за март выпало около двух месячных норм осадков», - утверждают специалисты ГИС центр ПГНИУ.

Погода в Перми на первую декаду марта 2023

По прогнозу синоптиков, в Перми первая декада марта 2023 отметится арктическим вторжением. Наиболее сильное влияние оно окажет на погоду в северных районах Пермского края, где в ночь на 3 и 4 марта температура воздуха ожидается ниже -20 градусах, при прояснениях мороз и вовсе может усилиться до -25 градусов. В Перми также ожидаются по-зимнему холодные ночи с температурой около -20 градусов, но только в случае прояснений.

Намного теплее станет уже 5-6 марта, когда в Прикамье с юго-запада начнут поступать более теплые воздушные масса. Пермяки на себе смогут ощутить последствия слабых оттепелей: в дневные часы столбик термометра приблизится к нулевой отметке.

А теперь держитесь! Согласно среднесрочным прогнозам погоды, в конце первой декады марта 2023 в Перми возможно резкое кратковременное потепление до отметок +5 градусов и выше! Теплая погода в Перми будет сопровождаться интенсивными осадками и таянием снега.

Погода в Перми на вторую декаду марта 2023

Казалось бы, вот она долгожданная весна! Но, нет, не сдается зима… Во второй декаде марта 2023 на погоду в Перми вновь окажут не зависящие от нас циркуляции воздуха. Они доставят нам малоприятную порцию холода из все той же Арктики, небо не будет дарить ультрамарин и «жарить тело адреналином».

Средняя температура воздуха и количество осадков в Перми во второй декаде марта 2023 ожидаются около нормы. Дневная температура ожидается в пределах -2…-5 градусов, ночью около -10 градусов.

Снежными в Перми ожидаются первые четыре дня второй декады марта 2023.

Погода в Перми на третью декаду марта 2023

Помучила ты нас, зима, вдоволь снегом да холодам, пора тебе и честь знать! Это точно, но не для погоды третьей декады марта 2023 в Перми.

В Перми сохранится неустойчивый характер погоды. При этом, третья декада марта 2023 ожидается холоднее нормы. Мало того, на Пермь могут обрушиться мощные осадки. Если внимательно посмотреть на месячный долгосрочный прогноз, то снег будет валить каждый день. При этом будет меняться только его интенсивность.

Температура воздуха составит днем от -3 до -9 градусов, ночью может падать ниже минусовой 10-градусной отметки.

Когда же в Пермь придет весна 2023 года?

В ГИС центре Пермского госуниверситете утверждают, что метеорологическая весна с устойчивым переходом температуры воздуха через 0 градусов в марте 2023 может так и не начаться. Теперь вся надежда остается на предстоящий апрель 2023!

Кстати, в 2022 году метеорологическая весна началась в Перми 3 апреля, в 2021 году - 25 марта, в 2020 году – вообще 9 марта, в 2019 году - 18 марта. Так что, приход в Пермь весны 2023 близок к графику прошлого года.

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